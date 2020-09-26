ABD'den insansız donanma planı!

ABD'nin 'Donanma Kuvvetleri Çalışması' ile ilgili bazı belgeler paylaşan Defence News'e göre Donanma, filosunu büyük bir genişlemenin parçası olarak önemli ölçüde yeniden yapılandırmak istiyor.

Savunma Bakanı Mark Esper tarafından görevlendirilen iki grup, filonun büyük fırkateynler dahil olmak üzere daha fazla savaş gemisiyle, ancak daha az uçak gemisiyle daha hafif bir kuvvet olmasını öngörüyor.

Yapay zeka sayesinde bu gemilerin çoğu ya insansız, ya da mürettebat gereksinimleri büyük ölçüde azaltılmış gemiler olacak.