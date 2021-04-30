AjansHaber.com.tr Dünya ABD'den Hindistan seyahatlerine kısıtlama

ABD'den Hindistan seyahatlerine kısıtlama

Beyaz Saray, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." dedi. 

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek COVID-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rusya’da alkol satışı 11 gün için yasaklandı
Beyaz Saray'da gizemli hastalık alarmı!
FETÖ’cü teröristi ödüllendirdiler
Bir Rus diplomat daha istenmeyen kişi ilan edildi
Barış Pınarı bölgesinde fabrika açılacak
Rus ve İtalyan tarihçiler Biden'ı yalanladı!
Türk firmaya teşekkür mektubu