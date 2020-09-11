ABD'den Doğu Akdeniz kararı

Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artmaya devam ediyor.

MED-7'nin toplantısı sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Afganistan barış görüşmeleri için Katar'ın başketi Doha'ya uçan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uçakta yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için 12 Eylül'de Kıbrıs'a gideceğini açıkladı.

ASKERİ VARLIKLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın diyalog için çaba sarf ettiğini, Fransa'nın ise Atina ve Güney Kıbrıs'ı kararlı bir şekilde desteklediğini belirten Pompeo, "Sorun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmeli" dedi.