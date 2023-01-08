ABD'den 3,75 milyar dolarlık yardım

ABD, Ukrayna ve Avrupalı ​​ortakları için 3 milyar doların üzerinde ek bir askeri yardım paketini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, yeni paketin Ukrayna'ya Bradley piyade savaş araçları, topçu sistemleri, zırhlı personel taşıyıcıları, karadan havaya füzeler, mühimmat ve diğer teçhizatı sağlamak için mevcut ABD askeri stoklarından 2,85 milyar dolarlık askeri yardım içerdiğini söyledi.

Blinken, Ukrayna ordusunun uzun vadeli askeri kapasitesini geliştirmek ve modernizasyonunu desteklemek için Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık ek bir dış askeri finansman sağlandığını söyledi.

Askeri Yardım Paketinin, 500 TOW tanksavar füzesi ve 100 M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı ile 50 Bradley piyade savaş aracının yanı sıra mühimmat gibi diğer teçhizatı içerdiğini belirtti.

Pentagon, ABD'nin ayrıca Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri veya HIMARS için ek mühimmat göndereceğini söyledi.

Pentagon, Almanya'nın Ukrayna'ya yardım etmede ABD'yi desteklemek için yaptığı katkıları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Blinken, Washington'un Avrupa ülkelerine "Ukrayna'ya askeri teçhizat yardımlarını teşvik etmek" için yaklaşık 682 milyon dolar finansman sağlandığını da sözlerine ekledi.