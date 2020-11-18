ABD'deki yardım kuyruklarının sonu görünmüyor

Yaklaşık 12 milyon insanı hasta eden ve 300 bine yakın kişiyi de öldüren koronavirüs salgınının giderek yayıldığı ABD'de, milyonlarca insan da işsiz kaldı.

BEDAVA ŞÜKRAN GÜNÜ HİNDİSİ İÇİN KUYRUKTALAR

Ülke çapındaki gıda bankaları ise arz yetersizliği ve muhtaç ailelerin artan talebi nedeniyle zor günler yaşadıklarını açıkladı. Bununla birlikte Şükran Günü tatili yaklaşırken, koronavirüs nedeniyle cepleri boşalan New Yorkluların bedava hindi alabilmek için boş alışveriş arabalarıyla oluşturduğu uzun kuyruklar, salgının ekonomik etkilerini göz önüne serdi.

YÜZLERCE AİLE YARDIM BEKLİYOR

"Food Bank For New York City" adlı yardım kuruluşu, ABD’nin New York kentinde yer alan Harlem mahallesindeki yüzlerce aileye 500 hindi, konserve ve çeşitli ürün dağıtımı yaptı.

Ancak, yardımı alan ailelerin birçoğu, hayatta kalmak için sadaka gerekeceğini asla hayal etmediğini söyledi.

2 MİLYON NEW YORKLU GIDA SIKINTISI YAŞIYOR

Yardım grubunun başkanı ve CEO'su Leslie Gordon, "Şehirde koronavirüs vakaları yükseliyor, bu nedenle ihtiyaç da artıyor. Yaklaşık 2 milyon New Yorklu, bir sonraki öğünü ne zaman ve nasıl yiyeceğini bilmiyor. Bu rakam pandemiden önce yaklaşık 1 milyon civarındaydı.” dedi.

"İŞİMİ KAYBEDECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Reuters'a konuşan ve kuyrukta bekleyenlerden Ruth Crawford, gözyaşları içinde, 26 Kasım'daki yıllık aile yemeği için bedava hindiyi beklediğini ifade ederek, "Asla yemek için sıraya gireceğimi düşünmezdim. Şoke edici ve üzücü. İşimi kaybedeceğim hiç aklıma gelmezdi ama oldu. Şu anda birçok insan gibi zor bir durumdayım" ifadelerini kullandı.

"AİLECEK İŞSİZİZ"

Gıda bankasında sıraya giren Linda Vanier ise koronavirüs riskini umursamadığını belirterek, “Sadece ben, oğlum ve torumlarım var. Hayatımda başka kimse yok ve ailecek işsiziz. 75 yaşında olduğum için elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu yüzden bedava hindi için beklemek zorundayım.” dedi.

Öte yandan, kuyrukların büyük bir kısmını koronavirüse yakalanma ve ölüm riski, beyaz Amerikalılara göre iki kat daha fazla olan siyahi ve Latin Amerika kökenlilerin oluşturduğu görüldü.

ABD'de uzun gıda yardımı kuyrukları



🔹Yükselen koronavirüs vakalarının ardından, ABD'nin Teksas eyaletinde gıda yardımı isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. pic.twitter.com/4doG2PcOfB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 18, 2020

TEKSAS EYALETİNDE BİNLERCE ARAÇLIK KUYRUK

Artan koronavirüs vakaları ve milyonları bulan işsiz sayısı sonrası, ABD'nin Teksas eyaletinde gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.