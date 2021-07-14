ABD'deki Kübalılar da sokaklara döküldü

Latin Amerika ülkesi Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilere ABD'nin Florida, New York ve Washington kentlerinde düzenlenen gösterilerle destek verildi.

Florida eyaletinin Miami şehrinde ellerinde Küba ve ABD bayrakları ile pankartlar olduğu görülenler otoyolu kapattı.

Florida’nın Fort Myers kentinde de yaklaşık 1000 kişiden oluşan kalabalık, Küba halkı için özgürlük talebiyle şehir merkezine yürüdü.

Başkent Washington’da Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelen göstericiler, Küba’daki hükümet karşıtı gösterilere destek verdi.

ABD’deki Küba protestolarının diğer adresi ise New York’tu. Times Meydanı’nda toplanan göstericiler, Küba halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da hafta sonu binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Gösterilerde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ayrıca kar amacı gütmeyen insan hakları örgütü Cubalex, pazar gününden bu yana yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı iddiasını paylaşmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (COVID-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.