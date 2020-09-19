ABD'deki Halkbank Davası'nda davanın düşürülmesi talebi
ABD'deki Halkbank Davası'nda, bankanın avukatları, 'federal mahkemenin yargı yetkisi olmadığı' gerekçesiyle davanın düşürülmesi talebinde bulundu.
New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde, video konferans ile bir oturum düzenlendi.
Halkbank avukatları, federal mahkemenin yargı yetkisi olmadığını gerekçe göstererek, mahkemeden davanın düşmesini talep etti.
Davanın yargıcı Richard Berman, taleple ilgili kararını daha sonra verecek.
Halkbank'a, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltilmişti.
Davanın görülmesine 1 Mart 2021'de başlanacak.
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