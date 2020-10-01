"ABD’deki en büyük 'adalet savaşçılarından' biri"

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in, Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan Ermeni asıllı ABD'li show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleri gündem olmuştu.

Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia eden Kardashian Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu ileri sürerken, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini savunmuştu.

Kim Kardashian'ın Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı suçlayan küstah çıkışına Ece Üner'den tokat gibi yanıt!



🔹"Kameralara göstermeye çok alışık olduğu dolayısı ile hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" pic.twitter.com/AvsqU5P23Y — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 28, 2020

Kardashian, nisan ayında da "1915 olayları"nı "soykırım" olarak niteleyip Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

ÖZKÖK'TEN DESTEK



Poposunu metalaştırarak ünlü olan ve başka hiçbir özelliği olmayan Kardashian'a Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten destek geldi. Özkök'e göre Kardashian'ın poposundan başka "kaynağı" da varmış ve o bir "adalet savsaşçısı"ymış.

Kardashian'ın hukuk dersi aldığını ve "adalet savaşçıları"ndan biri olduğunu iddia eden Özkök, "Ama bil ki onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var. Bu küçültücü ifadeler, korkarım birçok kadının gözünde senin değil, onun tezlerine yardımcı olur" dedi.

Özkök şu ifadeleri kullandı: "Kim Kardashian sadece reality şovda gördüğümüz bir kadın değil. Twitter’da 60 milyondan çok takipçisi var. Instagram’daki takipçi sayısı ise dün itibarıyla 189 milyon kişiydi. Yani büyük bir 'influencer'. 'Ne olacak canım bir magazin figürü' deyip geçebilirsiniz. Ama o kadar da değil. Bunu daha önce yazmıştım, bir kere daha tekrar edeyim. Kim Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri... Attığı tweet’lerle, paylaşımlarıyla, ülkesindeki mahkûmların haklarını savunuyor. Bir adalet reformu yapılması için çalışıyor. Beyaz Saray ve Kongre üzerinde epey de etkili oldu... Oxygen’de “Kim Kardashian West: Adalet Projesi” adlı bir belgeseli yayınlandı. Yaşı 39..."

Özkök ayrıca, Ece Üner'in ifadelerinin "Kardashian'ın tezlerine yardımcı olacağını" siddia ederek şöyle dedi:

"Avukat olmak için durmadan hukuk metinleri okuyor. Ayrıca bunu olmak için haftada 18 saat zorunlu olarak bir hukuk kurumunda çalışma şartını da yerine getiriyor. Önümüzdeki günlerde bir hukuk fakültesi öğrencisinin alacağı bütün dersleri almaya hazırlanıyor. Diyeceğim Sevgili Ece, ona kız... Sen de eleştir. Hatta sert dille eleştir. Ama bil ki onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var. Bu küçültücü ifadeler, korkarım birçok kadının gözünde senin değil, onun tezlerine yardımcı olur."