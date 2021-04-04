ABD'de zehirli atık paniği: 300 evin boşaltılması talimatı verildi

ABD'de atık su göletindeki tehlikeli sızıntı yetkilileri harekete geçirdi.

Florida eyaletinin Tampa Körfezi'nde bulunan zehirli atık su göletinde çökme meydana geldi. Çökme sonucu zehirli atık suyun dışarı sızdığı belirlendi.

2 milyar litreden fazla zehirli atık su barındıran göletin çevreye boşalması ihtimali panik yarattı.

Sızıntının yaşandığı bölümü kayalarla kapama çalışmaları sonuç vermeyince Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan etti.

Çalışmalar 10 gün sürebilir

300 ev için acil tahliye emri verildi, atık su deposuna yakın otoyol da trafiğe kapatıldı.

Atık suyu dışarı pompalama çalışmalarına başlanırken, tüm suyun pompalanmasının 10 gün sürebileceği belirtiliyor.

Göletteki atık su, fosfor ve nitrojenin yanı sıra az miktarda radyum ve uranyum da barındırıyor.