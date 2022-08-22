ABD'de yine polis şiddeti: 3 polis açığa alındı

ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis, 27 yaşındaki Randall Worcester'ı öldüresiye darbetti. Sosyal medyada yayılan darp görüntüsü, polis tarafından darbedilerek öldürülen George Floyd'u akıllara getirdi.

Arkansas eyaletinin Crawford bölgesinde polis tarafından öldüresiye dövülen Worcester, tutuklanmaya direnme, suç aleti bulundurma, haneye tecavüz, terör tehdidi ve ikinci derecede saldırı ile suçlandı.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.

Polisler görevden uzaklaştırılırken Arkansas Valisi Asa Hutchinson olayın araştırılacağını söyledi.

Crawford bölgesi şerifi Jimmy Damante, kavgayı başlatanın Worcester olduğunu ve tanık ifadelerinde de bu durumun yer aldığını söyledi.

Şerif Damante, Arkansas Eyalet Polisi'nin soruşturma başlattığını ve olaydaki 3 polisin açığa alınacağını da doğruladı.