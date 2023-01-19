ABD'de üretici enflasyonu yavaşlamaya devam etti

ABD Çalışma Bakanlığı, 2022'nin aralık ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden verinin yüzde 0,1 azalması öngörülüyordu. Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü gösteren ÜFE, geçen yıl kasımda yüzde 0,2 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 6,2 artış kaydetti.

Art arda 6 aydır yavaşlama gösteren üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 6,8 olması öngörülüyordu. Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen üretici enflasyonu, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 7,3 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5,5 arttı.

Çekirdek ÜFE aylık bazda piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, verinin yıllık bazda yüzde 5,7 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6,2 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Perakende satışlar aralıkta beklenenden fazla düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak 677,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 azalması yönündeydi. Aralık 2022'de 12 ayın en büyük düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Kasım 2022'de yüzde 1 gerilemişti.

Ülkede perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Geçen yıl genelinde de toplam satışlar, 2021'e göre yüzde 9,2 yükseldi.

Bu dönemde perakende satışlarda görülen azalışta, mobilya, ev eşyaları, sağlık ve kişisel bakım ürünleri, motorlu taşıtlar ve parçalarını satan mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan düşüş öne çıktı.