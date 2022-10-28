ABD'de tüketici güveni ekimde yukarı yönlü revize edildi!

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ekimde geçen aya kıyasla 1,3 puan artarak 59,9'a çıktı. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ekim ayına ait öncü veri 59,8 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, eylülde 58,6 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 5,9 puan artarak 65,6'ya çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1,8 puan azalarak 56,2'ye geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin yüzde 5'e yükseldiğini belirtti.

Hsu, "Enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmesi, önümüzdeki aylarda enflasyon beklentilerinin istikrarsız kalacağına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.