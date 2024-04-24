ABD'de TikTok yasaklanıyor!

ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce, tasarı masasına ulaşır ulaşmaz onaylayacağını açıklamıştı.

Yasa tasarısına göre, TikTok Amerika Birleşik Devletleri'nin uygun gördüğü birine satılmazsa ülkede yasaklanacak. Bunun için TikTok'un sahibi ByteDance'in önünde 12 aylık süre var.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden birçok ABD milletvekili ve Biden yönetimi, TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu çünkü Çin'in şirketi ABD'li kullanıcılarının verilerini paylaşmaya zorlayabileceğini söylüyor.



Ayrıca algoritmanın ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda aktarmak için kullanılabileceğine dair endişeler de var.

"170 MİLYON ABD'LİNİN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"



TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, personele bir not göndererek mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.



Ayrıca Beckerman çalışanlara, tasarının yasalaşması halinde şirketin yasal bir meydan okuma için mahkemelere gideceğini de belirtmişti.

Michael "Savaşmaya devam edeceğiz Bu uzun sürecin sonu değil, başlangıcı." diye konuştu.

Öte yandan TikTok, ABD verilerini hiçbir zaman paylaşmadığı ve paylaşmayacağı konusunda ısrar ediyor.

BİRÇOK ÜLKEDE KISMİ YASAKLAR UYGULANIYOR



TikTok, Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkede zaten yasaklanmış durumda. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer büyük pazarlarda da kısmi yasaklar uygulanmaktadır.