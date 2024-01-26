ABD'de Texas krizi! 25 eyalet ortak bildiri imzaladı: Texas kontrolü geri mi alıyor?
Yasa dışı göçü körüklemekle suçlanan ABD Başkanı Joe Biden'a karşı 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi ortak bildiri yayımladı. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanıdı.
ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.
Ortak bildiri
25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.
Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.
25 eyaletten tavır
Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı.
Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.
25 eyaletin Texas Valisi'ne destek veren bildiri yayınlaması ise 50 eyaletin 25'inin mahkeme kararına karşı tavır aldığını gösterdi.
24 saat süre
Joe Biden, Texas'a 24 süre tanıdı. ABD yönetimi kararlar yerine getirilmezse, Texsas'ın Ulusal Muhafızlarına el koyabileceği söyleniyor.
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