ABD'de terk edilmiş kamyonda ölü bulunan göçmenlerin sayısı 50'ye çıktı

Yetkililer, San Antonio kentinde, ilk başta 46 olarak açıkladıkları, terk edilmiş kamyonda bulunan ölü sayısını 50 olarak güncelledi.

Kamyonda bulunan 4'ü çocuk 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2 sinin ise Honduras'tan olduğunu açıkladı.

Diğer 19 kişinin ise kimliği henüz açıklanmadı.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen kamyona ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.