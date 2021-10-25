ABD'de tedarik krizi: Ulusal Muhafızlar devreye girebilir

Pandemi sonrası hızla artan talep, nakliye konusunda iş gücü yetersizliği ve gemilerin limanlarda haftalarca beklemek zorunda kalması tedarikte kriz yaşanmasına yol açtı.

ABD'de en temel ihtiyaç maddelerini bulmakta dahi zorluk yaşanıyor.

Pek çok eyalette, marketlerde raflar boşaldı. Bazı marketler paniğin önüne geçebilmek için rafları ürünlerin fotoğrafları ile kaplama yoluna gitti.

Gemiler demirledi

ABD’de onlarca konteyner gemisi limanlarda demirlemiş durumda ya da açıkta limana yanaşmayı bekliyor. Nakliye şoförü yetersizliği sebebiyle konteynerler gemilerden indirilse bile ürünler dağıtılamıyor.

Yaşanan tedarik krizi, yüksek hammadde maliyetleri ve artan enerji fiyatları ABD'de ürünlerin fiyatlarına da yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden, çözüm için Ulusal Muhafızların devreye girebileceğini söyledi.

Avrupa da krizde

Tedarik zincirindeki aksamalar Avrupa’da da henüz tam olarak çözülemedi.

Ham madde sorunu nedeniyle yaşanan çip krizi, otomotiv sektörü için sıkıntı olmaya devam ediyor.

Tedarik zincirindeki sıkıntılar, sanayi üretimini yavaşlatıyor, bu da ülkelerin büyüme beklentisini düşürüyor.