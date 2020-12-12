ABD’de siyahi toplum, Kovid-19 aşısına dikkatli yaklaşıyor

ABD’de Kovid-19 pandemisinden her anlamda en çok zarar gören kesimlerden biri olan ve ölüm oranı açısından beyazlara oranla üç kat daha tehlikede olan siyahi toplum, virüse karşı üretilen aşıya da geçmişteki kötü anılar nedeniyle temkinli yaklaşıyor.

Yapılan son araştırmada siyahi toplumun sadece yüzde 42’si aşı olacağını söyledi.

Uzmanlar, siyahi toplumun hâlâ geçmişteki kötü anıların etkisinde olduğunu ifade ediyor ve 19.yüzyılda çoğu bilimsel gelişmenin siyahi insanlar üzerinde uygulanan birçok deney sayesinde sağlandığına vurgu yapıyor.

1951 yılında rahim ağzı kanseri tedavisi için Johns Hopkins hastanesine giden Henrietta Lacks’in kanser hücrelerinin iki kat hızlı çoğaldığını keşfetti.

Doktorlar, bu hücrelerin araştırma için ideal olacağını düşündü ve hücrelere “HeLa hücreleri” ismini verdi. Ancak hücreler, Lacks’ın veya ailesinin izni olmadan kullanıldı. Ayrıca ailesi, araştırma yürüten şirketlerden herhangi bir ödeme almadı.

1972 yılında ortaya çıkan bir diğer gelişme, siyahi toplumun aşıya dikkatli yaklaşmasına neden oluyor.

Buna göre 1931 yılında siyahi insanlarda Frengi hastalığının gelişimi için yapılan bir araştırma kapsamında araştırmaya katılanlar kasten tedavisiz bırakılarak araştırma hakkında yanıltıldı.

Standart tedavi yöntemi olmasına rağmen Penisilin bile verilmedi. Her ne kadar ailelere daha sonra tazminat ödenmiş olsa da, bu olay da yine siyahi toplumun hafızasına kazındı.

ABD’in en üst düzey bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi.

Fauci, aşıya siyahi bilim adamlarının da katkı sunduğunu ve endişe edecek bir durumun olmadığını ifade etti.

Tüm bu açıklamalara rağmen siyahi toplum, geçmişte yaşanan acı hadiseleri hatırlayarak aşıya karşı güvensizliklerini bildirmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/covid-19-vaccine-why-some-black-americans-skeptical/