ABD'de silahlı saldırı: En az 5 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polis, meydana gelen bir silahlı saldırının ardından en az 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

Louisville Metro Polis Departmanı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "aktif bir saldırgana" müdahale edildiğini belirtti. Halktan bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi



Polis, ayrıca saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve artık bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.



Olay yerinden gelen görüntüler ise bölgedeki yoğun polis varlığını ve yerlerdeki cam kırıklarını gösterdi.



Kentucky Valisi Andy Beshear konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin." dedi. Kentin belediye başkanı Craig Greenberg de olaydan kısa bir süre sonra bölgeye geldi.



Olay, Louisville'in şehir merkezinde, Louisville Slugger Field beyzbol stadyumunun yakınında ve Kentucky Uluslararası Kongre Merkezi ile Muhammad Ali Merkezi'nden birkaç blok ötede meydana geldi.