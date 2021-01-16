ABD’de saldırı planlayan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD’de saldırı hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü üyesinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan 33 yaşındaki Daniel Baker’in bir dönem ABD ordusunda görev yaptığı, ardından Suriye’de PKK/YPG terör örgütü saflarına katıldığı belirlendi.

Yayınlanan raporda Baker’ın Florida Kongre binası önünde toplanarak gösteri düzenleyen Trump destekçilerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu beyan edildi.

Baker’ın kendisi ile aynı safta olanlara saldırıya katılma çağrısı yaptığı ve Kongre önündeki Trump destekçilerinin etrafına silahlarla sarıp Kongre içerisinde sıkıştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Kanıt olarak ise sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar ve planlamalar gösterildi.

ABD ordusuna piyade olarak katılan Baker, birliği Irak’a gönderilmeden önce birliğinden firar etti ve ordudan atıldı.

Baker, 2017 yılında PKK/YPG terör örgütü saflarına katıldı. FBI tarafından hazırlanan raporda Baker’in terör örgütü içerisinde keskin nişancılık için eğitildiği belirtiliyor.

Baker, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile yetkililerin dikkatini çekti. Kendini “ultra-solcu” olarak tanımlayan Baker’in Suriye’ye geri dönüp “insan vurma” tehdidinde bulunduğu ve AK47 tüfeği ile ateş ederken görüntüler paylaştığı dile getirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü üyesi Daniel Baker’ın Florida’da Trump destekçilerine yönelik saldırı planları nedeniyle tutuklanmasına dair açıklamada “YPG, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK’nin bir alt koludur” ifadesine yer verdi.

Türk pilotlarını üs dışına çekip öldürecekti

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Baker’ın tutuklanması ile ilgili yayınlanan 26 sayfalık geniş raporda, Baker’in ABD’de eğitim gören Türk pilotlarını üs dışına çekmek ve burada öldürerek veya sakat bırakarak terör örgütüne destek olmayı amaçladığı dile getirildi.

Ayrıca Baker’in teröristlere askeri eğitim sağladığı da rapordaki maddeler arasında.