ABD'de rekor dış ticaret açığı

ABD'de dış ticaret açığında Ağustos ayında yeni rekor kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında ülkede dış ticaret açığı özel tüketim ürünleri ve girdi ithalatının etkisiyle 73,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi açığın 70,8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Temmuz ayı için 70,1 milyar dolar açıklanan dış ticaret açığı verisi de 70,3 milyar dolara revize edildi.

İthalat da rekor kırdı

Dış ticaret açığındaki yükselişte ithalatta kaydedilen rekorun da payı oldu.

Verilere göre Ağustos ayında ülkenin ithalatı yüzde 1,4 artışla 287 milyar dolara yükseldi. İhracat ise yüzde 0,5 artışla 213,7 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Ülkede ekonominin açılmasıyla tüketim ürünlerine yönelik talepte canlanma görülürken, arz krizi dolayısıyla yerel üreticilerin girdi talebinin de devam ettiği gözlendi.