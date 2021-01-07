ABD'de polisin protestocuyu vurma anı
ABD'de büyük infial yaratan olaylarda göstericinin vurulma anı, anbean kameraya yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Trump destekçileri, başkan seçilen Joe Biden'ın görevinin tescilleneceği oturum sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
SİLAHLAR ATEŞLENDİ
Güvenlik güçleri, binayı işgal eden göstericilere karşı harekete geçti. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocular binadaki kapıyı zorlarken, eli silahlı polislerden birinin hazır halde beklediği görüldü.
GÖSTERİCİNİN VURULMA ANI
Söz konusu güvenlik görevlisi, bir süre sonrası silahını ateşleyerek göstericilerden birini boynundan vurdu. Göstericiler, yaşananlar nedeniyle polise tepki gösterdi.
ABD'de polisin protestocuyu vurma anı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 7, 2021
🔹Donald Trump destekçileri, Biden'ın başkanlığının tescili oturumu sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
🔹Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Göstericilerin vurulma anı, anbean kameraya yansıdı. pic.twitter.com/01kboyAJlL
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