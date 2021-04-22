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ABD'de polis, kaçmaya çalışan siyahi adamı öldürdü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde siyahi bir adamın daha polis tarafından vurularak öldürülmesi tansiyonu yükseltti.

Pasquotank bölgesindeki Elizabeth şehrinde arama emri üzerine sabah bir eve giden polis, aracıyla uzaklaşmaya çalışan 40 yaşındaki siyahi Andrew Brown’u vurup öldürdü.

Ailesi, 10 çocuk babası Brown'ın üzerinde silah bulunmadığını ve kimseye zarar vermediğini söyledi.

Olay hakkında inceleme başlatıldı

Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu, Brown'ın sırtından vurulduğunu öne sürdü. Aile polisten olayın detayını ve vücut kamerası görüntülerini yayımlanmasını istedi.

Kuzey Carolina Eyaleti Soruşturma Bürosu'nun olay hakkında inceleme başlattığı, sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin olası protesto ve isyana karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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