ABD'de polis çöpten yemek toplayanları engelledi

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland şehrinde Fred Meyer marketi, kar fırtınası nedeniyle günlerdir devam eden elektrik kesintileri nedeniyle çok sayıda ürünü çöpe dökmek zorunda kaldı.

Portland'da elektrik kesintileri nedeniyle marketler önünde uzun kuyruklar oluşması nedeniyle onlarca insan, çöp konteynerlarına dökülen ürünleri toplamaya başlayınca polis ekipleri bölgeye gelerek buna engel olmaya çalıştı.

Bir süre bölgede kalan polis, çöpten yiyecek toplanmasına engel olamadı ve ayrıldı. Çöpten yiyecek toplamaya gelenler, konteynerlara ulaştı.

Çöp içerisinde et, balık, sebze, meyve suları ve peynir gibi çok sayıda farklı ürün bulunuyordu. ABD'de geniş çaplı elektrik kesintilerinin meydana gelmesi ve hatların hâlâ tamir edilmemesi nedeniyle zor günler yaşanıyor.

Yiyecek almakta zorlanan halkının çöpten yiyecek toplaması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.