ABD'de polis cinayeti hız kesmiyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 36 yaşındaki siyahi engelli (Anthony Lowe) bir kişi polis tarafından öldürülmesi sonrası hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Huntington Park Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, polislerin bir bıçaklama olayına müdahale ettiği ve kurbanın, şüphelinin eşkalini verdiği bildirildi.

Şüphelinin tekerlekli sandalyesini terk ettiği, kurbana yaklaştığı ve kasap bıçağıyla onu göğsünden bıçakladığı, ardından tekerlekli sandalyeye dönüp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Polis vermiş olduğu ifadesinde, Lowe yakalandığında sözlü uyarıları dinlemedi ve polisleri bıçaklamakla tehdit etti.

Huntington Park Polisi yetkilileri, Lowe’un vurulma videosunun yakındaki bir işletmeden alındığını ancak görüntüleri yayınlamayı planlamadıklarını bildirdi.

Lowe'un aile üyeleri ve aktivistler, polis memurlarının olaydan sorumlu tutulmasını talep etti.

Lowe'un annesi Dorothy düzenlediği basın toplantısında, "Oğlumu tekerlekli sandalyede bacakları olmadan öldürdüler. Bu konuda bir şeyler yapmaları gerekiyor." dedi.