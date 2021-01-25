ABD'de polis aracı göstericilerin üzerinden geçti

Ülke genelinde çıkan olaylarda orantısız güç kullanmasıyla bilinen ABD polisi dün akşam saatlerinde tepki çeken görüntülere imza attı. Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, aracıyla kalabalığa daldı.

Aylardır çeşitli protesto eylemleriyle gündemden düşmeyen ABD'de yine olay yaratan sahneler yaşandı.

Ülke genelinde polis kuvvetlerinin, sivillere yönelik müdahalelerinde orantısız güç kullanımı tartışılırken, bu eleştirilerin yinelenmesine yol açan yeni bir görüntü daha gündeme bomba gibi düştü.

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde polis kuvvetleri, tepki çeken bir olaya imza attı.

ABD'de polis aracı ile göstericilerin üzerinden geçti



🔹ABD’de polis şiddetine yönelik protestolarda gerginlik giderek artıyor.

🔹Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, aracıyla kalabalığa daldı ve sivillerin üzerinden geçti.



📎https://t.co/0JB2Gwwfp1 pic.twitter.com/ovgVycqozq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen olayda, Tacoma şehir merkezinde bulunan meydanda yoğun bir kalabalığın toplandığı ihbarı üzerine polis kuvvetleri, olay yerine gitti. Onlarca aracın ve yaklaşık 100 kadar kişinin yolu kapattığının belirlenmesinin ardından polis kuvvetleri kalabalığı dağıtma girişiminde bulundu. Sokak yarışları yapmak için toplandığı söylenen kalabalığa müdahale eden polisler, onlarca kişini tepkisiyle karşılaştı. Polis kuvvetlerinin müdahalesine karşılık veren kalabalık için ek kuvvetin gelmemesinin ardından olay yerindeki bir polis, kalabalığa aracıyla müdahale etti.

Yaşanan arbede sonrası aracıyla kalabalığı dağıtmaya çalışan polis, sivillerin üzerinden geçti. Şoke eden görüntülerde bir kişinin, feci şekilde aracın altında ezildiği görüldü. En az bir kişinin yaralandığı olay sonrası polis büyük tepkiyle karşılaştı. "Kendi güvenliğinden endişe ettiği" için böyle bir yöntem kullandığını söyleyen polis memuru hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.