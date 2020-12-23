ABD'de PlayStation 5 için kavga ettiler

Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.

PlayStation 5'in, Xbox X ve S serilerinden daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.

ABD'de PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga



🔹Yoğun talebin yaşandığı PlayStation 5'i almak için birbirleriyle yarışan oyuncular, mağazada kavga etti. Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. pic.twitter.com/pFTHkkaT4S — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 23, 2020

PLAYSTATION 5 KAVGASI

Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu.

Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.