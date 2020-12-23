ABD'de PlayStation 5 için kavga ettiler
Yoğun talebin yaşandığı PlayStation 5'i almak için birbirleriyle yarışan oyuncular, mağazada kavga etti.
Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.
PlayStation 5'in, Xbox X ve S serilerinden daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.
ABD'de PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 23, 2020
🔹Yoğun talebin yaşandığı PlayStation 5'i almak için birbirleriyle yarışan oyuncular, mağazada kavga etti. Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. pic.twitter.com/pFTHkkaT4S
PLAYSTATION 5 KAVGASI
Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu.
Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.
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