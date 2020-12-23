AjansHaber.com.tr Dünya ABD'de PlayStation 5 için kavga ettiler

ABD'de PlayStation 5 için kavga ettiler

Yoğun talebin yaşandığı PlayStation 5'i almak için birbirleriyle yarışan oyuncular, mağazada kavga etti.

Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.

PlayStation 5'in, Xbox X ve S serilerinden daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.

PLAYSTATION 5 KAVGASI

Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu.

Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç
ABD'li askeri okulda büyük skandal
AB, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı?
KKTC Sahil Güvenlik göçmen bebeği ölümden kurtardı
Kanada'da 57 bin yıllık yavru kurt fosili bulundu
Putin'in rakibinin nasıl zehirlendiği ortaya çıktı
Kosova'daki Türk askerlerinden örnek davranış