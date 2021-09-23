AjansHaber.com.tr Sağlık ABD’de Pfizer'ın üçüncü dozuna onay

ABD’de Pfizer aşısının üçüncü dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

ABD'de Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının üçüncü dozu 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onaylandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Eczacılara sanal gerçeklik uygulaması
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
ABD'de ölümler İspanyol gribini geçti
Japonya'da Koronavirüs
Covid-19 tablosu değişti
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 50’yi geçti
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi