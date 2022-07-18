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ABD'de okullara kurşun geçirmez kabin önerisi

ABD'deki okullarda, silahlı saldırıların artmasının ardından kurşun geçirmez kabinlerin kullanılması gündeme geldi.

ABD okullarındaki silahlı saldırılar ve güvenliğin sağlanmasındaki yetersizlikler tartışmaların odağında.

Son olarak, Texas'taki bir okula düzenlenen; 19 öğrenci ile 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya dair soruşturma raporunda, kolluk kuvvetlerinin müdahalede yetersiz kaldığı ve saldırgana geç müdahale edildiği bilgisi yer aldı.

Ülke kamuoyu şimdi, okullara kurşun geçirmez kabinlerin kabinlerin yerleştirilmesi fikrini tartışıyor.

Florida'da, kurşun geçirmez kabin üreten bir şirket, sınıflara yerleştirilecek söz konusu muhafazaların öğrencilerin güvenliğini sağlayacağına dikkat çekiyor.

Birçokları içinse, bu tarz metal kutular, ülkedeki silah şiddetinin endişe verici birer sembolü olmaya aday.

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