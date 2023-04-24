ABD'de motoru alev alan uçak Ohio'ya acil iniş yaptı!

ABD basınında yer alan haberlere göre, American Airlines'ın Glenn Columbus Havalimanı'ndan Phoenix Sky Harbor Havalimanı'na gitmekte olan uçağının motoru, kalkışın ardından bir kuşa çarparak alev aldı.

Glenn Columbus Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin olaya müdahalede bulunduğu, havalimanında uçuşların devam ettiği belirtildi.

Uçağın kalkıştan 30 dakika sonra güvenli iniş yaptığı, olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın bakım için kullanım dışı bırakıldığı, yolcuların Phoenix'e ulaştırılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Önceliğimiz güvenlik. Yolculara anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.