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ABD'de Minik Kuş'a 'komünist' suçlaması

ABD’de yayınlanan Susam Sokağı adlı televizyon programındaki Minik Kuş karakteri, resmi Twitter hesabında koronavirüs aşısı olduğunu duyurmasının ardından Cumhuriyetçi kesimin eleştirileriyle karşılaştı.

ABD’de yayınlanan Susam Sokağı adlı televizyon programındaki Minik Kuş karakteri, resmi Twitter hesabında koronavirüs aşısı olduğunu duyurmasının ardından Cumhuriyetçi kesimin eleştirileriyle karşılaştı.

Pfizer firmasının ürettiği koronavirüs aşısının ABD’de 5 ve 11 yaş aralığındaki çocuklar için onay almasıyla birlikte ABD’de aşı olmayı teşvik edici kampanyalar hız kazandı.

Susam Sokağı'nın Minik Kuş'u kampanyaya katıldı

Bir dönem ülkemizde de yayımlanan ve ABD’de 51 sezondur yayın hayatına devam eden Susam Sokağı adlı çocuk programındaki Minik Kuş karakteri de bu kampanyaya katıldı.

Minik Kuş karakteri, resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısı olduğunu ilan etmesiyle beraber, Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Ted Cruz’un eleştirilerine maruz kaldı.

Teksas senatörü; "bu çocuklara hükümet propagandasıdır"

Ted Cruz, “5 yaşındaki çocuğunuz için hükümet propagandası” şeklindeki Twitter mesajı ile kampanyayı eleştirirken, Arizona Eyaleti Senatörü Wendy Rogers, Minik Kuş karakterini komünist olmakla suçladı.

Cumhuriyetçi Parti destekçileri tarafından çocukların beyinlerinin yıkandığı yönünde eleştiriler alan kampanya, ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından desteklendi.

Biden destekledi

Biden, “Tebrikler Minik Kuş. Aşı yaptırmak semti güvenli hale getirmenin en iyi yoludur” diyerek destekleyici bir cevap verdi.

 

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