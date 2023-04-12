ABD'de martta enflasyon geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye.

9 aydır düşüyor



ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6, aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.

Ons altında günlük yükseliş yüzde 1’e ulaştı

Piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde geriledi.