AjansHaber.com.tr Gündem ABD'de silahlı saldırı: 8 kişi yaralı!

ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Florida'nın Fort Pierce ilçesindeki Ilous Ellis Park'ta yapılan etkinlikte silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı Amerika saatine göre 17.20'de gerçekleşti. 

Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
''Yeni Evim'' başvuruları bugün başladı!
Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'de kabul edildi!
Benzine zam geliyor!
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a yanıt
Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!
Amasra'daki maden kazasının ses kaydı ortaya çıktı