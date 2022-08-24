ABD'de kuruyan nehirde 113 milyon yıl öncesine ait dinozor izleri bulundu!

CNN'in haberine göre Park Sözcüsü Stephanie Salinas Garcia, şiddetli kuraklık nedeniyle bir nehrin kuruması üzerine, dinozor izlerinin ortaya çıktığını bildirdi.

Ortaya çıkan ayak izlerinin 113 milyon yıl önce yaşayan "Acrocanthosaurus" dinozor türüne ait olduğunu aktaran Garcia, bu türün yaklaşık 5 metre boyunda ve 7 ton ağırlığında olduğunu kaydetti.

Garcia, parkta izi bulunan diğer türlerin, yaklaşık 18 metreyi aşan boyda ve 44 ton ağırlığında olan "Sauroposeidon" olduğunu belirtti.

113 yıl öncesine ait dinozor ayak izleri, dünya genelinde yaşanan kuraklığın etkisiyle düşen su seviyelerinin ortaya çıkardığı son buluntu oldu.

Sırbistan'ın doğusunda rezervi çok düşen Tuna Nehri'nde, patlayıcı yüklü onlarca Alman savaş gemisi açığa çıkmıştı.

Yine kuraklıktan çok etkilenen Asya'nın en büyük nehirlerinden Yangzi'de, 600 yıllık olduğu değerlendirilen Budist heykelleri bulunmuştu.