ABD'de kritik seçimler! İşte seçimler hakkında bilmeniz gerekenler!

Temsilciler Meclisi ve Senato, Amerikan Kongresi'nin alt ve üst kanadını oluşturuyor. Eyaletler, Temsilciler Meclisi'ne nüfusları oranında üye gönderiyor. Ülkenin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'nın 53 temsilcisi bulunuyor. Alaska, Montana, Kuzey ve Güney Dakota, Vermont ve Wyoming ise birer üyeyle temsil ediliyor.