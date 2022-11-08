ABD'de kritik seçimler! İşte seçimler hakkında bilmeniz gerekenler!
ABD’de bugün yapılacak ara seçimler, Kongre’deki dağılımı belirleyecek. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi için seçim yapılacak.
Amerika Birleşik Devletleri iki yılda bir, Kasım ayının ilk haftası seçim yapıyor. Seçim günü Kasım ayının ilk salısı. Ancak Kasım'ın ilk salısı ayın birine geldiği için seçim 8 Kasım'da yapılıyor.
Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 35 senatör için sandık başına gidiliyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun üçte biri yenileniyor.
Temsilciler Meclisi ve Senato, Amerikan Kongresi'nin alt ve üst kanadını oluşturuyor. Eyaletler, Temsilciler Meclisi'ne nüfusları oranında üye gönderiyor. Ülkenin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'nın 53 temsilcisi bulunuyor. Alaska, Montana, Kuzey ve Güney Dakota, Vermont ve Wyoming ise birer üyeyle temsil ediliyor.
Senato her eyalet, nüfusuna bakılmadan iki sandalye ile temil ediliyor. Senato'ya Başkan Yardımcısı başkanlık ediyor. Oyların eşit çıkması durumunda Başkan Yardımcısı karar merci olarak görev alıyor.