ABD'de konser salonunda silahlı saldırı: 6 yaralı

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene kentindeki bir konser salonunun otoparkında silahlı saldırı dehşeti yaşandı.

Eugene Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bir saldırganın ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldırganın peşine düştü. Bilgisi olanların polisi araması istendi.