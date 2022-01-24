Esnek saatler, yüksek maaş; ABD'de kamyon şoförü arıyor
Corona virüsü salgını ABD’de birçok diğer zorluğun yanı sıra tedarik zinciri aksaklıklarına ve kamyon şoförü sıkıntısına neden oldu. Ülkedeki TIR şoförü sıkıntısı hala çözülebilmiş değil.
"Kamyon şoförleri aranıyor. Esnek saatler. Yüksek Maaş"
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ABD’de bu tür iş ilanları her geçen gün daha sık görülüyor. ABD Kamyoncular Birliği’ne göre ülkede üretilen malların yüzde 70’i kamyonlarla bir yerden diğerine taşınıyor.
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Yerel kamyon şoförleri derneklerine göre şu an sektörde yaklaşık 80 bin kamyon şoförü açığı var.
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Yaklaşık 16 yıldan uzun süredir bir kamyon şirketinin lojistik işlerini yürüten Yuri Shalak pandeminin işleri çok zorlaştırdığını söylüyor.
Shalak, “ABD’de kamyon şoförlerinin yaş ortalaması 47. 60 yaşın üstündekiler emekli oluyor. Genç sürücüler de sektöre çok fazla girmiyor” diyor.
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