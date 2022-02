ABD’de iyileşemeyen Türk hastaya Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak

Oğlunu ziyaret etmek için ABD'ye giden Türk vatandaşı Yüksel Kellegöz'e, ziyarete geldikten kısa bir süre sonra kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi kondu ve durumu ağırlaşınca entübe edildi.

New Jersey’deki Cooper Camden Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde iki aydır tedavisi süren ve sağlık durumunda gelişme kaydedilemeyen Kellegöz, tedavisine devam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye’ye götürülecek.

The Anatolia Post'un haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan yoğun bakım hemşiresi Gülay Toslu, “Aile bana tanıdıkları aracılığıyla ulaştığında sadece annelerinin entübe edildiğini biliyordu. Ohio’da görevliyim ama NJ’deki hastaneyi sürekli arayıp haber aldım ve aileye ilettim. Laboratuvar değerlerini takip ettim. Aile son olarak bana annelerini Türkiye’ye götürmek istediklerini ancak araştırdıkları ambulans uçakların çok pahalı olduğunu söyleyince yardımcı olması için daha önceden New York’tan tanıdığım Melih Göğebakan ile iletişime geçtim. O da beni kırmadı ve durumun Türkiye’deki yetkililere iletilmesi konusunda adım attı. Aile heyecanla ambulans uçağı bekliyor” dedi.

Türkiye’den hızla gelen olumlu cevap karşısında gurur duyduğunu ve duygulandığını anlatan hemşire Toslu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin yardım eli ABD'ye kadar uzanıyor"

“Türkiye’mizin böyle bir hastaya sahip çıkması beni gururlandırdı. Son derece mutlu oldum. Devletimiz ihtiyacımız olduğu her an yanımızda. Yardım eli ABD’ye kadar uzanıyor. Buradaki sağlık çalışanı arkadaşlarıma devletimizin bize her zaman her koşulda sahip çıktığını göstermek ayrıca gurur vericiydi.”

Hastane Türkiye’ye sevkine izin vermedi

Hastanenin, hastanın çıkışına izin vermediğini ve zorluk çıkardığını söyleyen Türk yardımsever Melih Göğebakan ise, “Ailesi Türk Büyükelçiliğine yazı yazdı. Sağlık Bakanlığı ile bizzat iletişime geçtim. Biz tüm girişimlerimizi yaptık ama hastane hastanın çıkışına izin vermedi. 10 gün daha tedavi görmesi gerektiğini ilettiler. Nihayetinde Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’nın özverisi, Büyükelçimiz H. Murat Mercan’ın girişimleri ve hemşire Gülay Toslu’nun yardımseverliği sayesinde hastamız yarın (16 Şubat 2022) ambulans uçakla Amerika’dan Türkiye’ye gönderilecek” diye konuştu.