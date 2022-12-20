ABD'de ilaç bulunamıyor! Bazı ilaçların satışı kısıtlandı!

ABD'de yaygınlaşan gribal enfeksiyonlar için tedavide kullanılan ilaç tedarik sıkıntısı devam ediyor. Bu sene yaygın görülen çocuk enfeksiyonları Kovid-19, influenza, ve RSV'nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) yanı sıra Amerikalı ebeveynler ilaç tedarik sıkıntıları sebebiyle endişeli.

CVS ve Walgreens eczaneleri pazartesi günü çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların satışını kısıtladığını duyurdu. New York'daki Walgreens eczanesinde ise rafların normale göre daha boş olduğu gözlenirken, tükenen ilaçların yerine alternatif ilaçlara yönlendiren bildirilere verildiği görüldü.