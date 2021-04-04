ABD'de iki silahlı saldırı: 6 ölü

Wilmington şehrinde parti düzenlenen bir evden çok sayıda silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralıların yakınlardaki New Hanover Bölge Tıp Merkezinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Wilmington Polis Departmanı, dün gece geç saatlerde yaşanan olayla ilgili, saldırının sebebi ve saldırganın kimliğinin araştırıldığını açıkladı.​​​​​​​

Maryland eyaletinde silahlı çatışma

Prince George's İlçe Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin sabah saatlerinde bir mahallede devriye gezerken duyduğu silah sesleri üzerine ulaştıkları olay yerinde bir araçta 2 erkek ve yerde yatan 1 kadını silahla yaralanmış halde buldukları belirtildi.

Açıklamada, yaralıların kısa süre içinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayın rastgele bir suç olmadığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.