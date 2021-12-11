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ABD'de hortum felaketi

ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, dün geç saatlerde etkili olmaya başlayan kasırga nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünden endişe duyduklarını bildirdi.

Vali Beshear yaptığı açıklamada, eyaletin güneybatısında etkili olan kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğini kaydetti.

Beshear, kasırgadan en çok etkilenen bölgenin Mayfield kenti de dahil olmak üzere Graves ilçesi olduğunu belirterek acil ihtiyaç olarak bölgeye temiz su sevkiyatı yapıldığını belirtti.

Vali, Mayfield kentinde çatısı çöken, toplu can kaybının yaşanabileceği değerlendirilen bir fabrikanın bulunduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri and Tennessee kentlerinde en az 24 kasırga meydana geldi. Arkansas yetkilileri, eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Arkansas eyaletinin kuzeydoğusundaki etkili olan kasırganın bir huzurevinde hasara yol açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, Belediye Başkanı Bob Blankenship de burada en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

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