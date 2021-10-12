ABD'de gıda yardımı alanlar gerilese de hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde

Uzmanlar milyonlarca aile için durumun hala kritik olduğunu vurguluyor.

Ülke genelindeki gıda bankalarının verilerini derleyen Associated Press, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşemesi ve ekonominin canlanması ile dağıtılan gıda yardımlarının gözle görülür bir şekilde azalma eğiliminde olduğunu rapor etti.

Fakat ülke genelinde 2 yüzden fazla gıda bankasını koordine eden sivil toplum kuruluşu Feeding America'nın tepe yöneticisi Katie Fitzgerald ihtiyacın azalmasına rağmen hala çok yüksek olduğunu vurguladı.

Fitzgerald ortakları aracılığı ile dağıtılan gıda yardımı miktarını düşmesine rağmen pandemi öncesi seviyelerin yüzde 55 üstünde olduğunu belirtti.

Koronavirüs nedeniyle işyeri ve okulların kapandığı 2020 yılının mart ayından itibaren gıda bankalarına başvurularda ciddi bir artış yaşandı. Feeding America ağındaki kuruluşların dağıttığı gıda yardımı bir önceki çeyreğe göre yüzde 42 artarak 700 bin tonun üzerinde çıktı. Bu üçüncü çeyrekte daha da artarak 750 bin tonun üzerini gördü.

Yardımlar 2021 yılı başından itibaren gerilemeye başlasa da salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Gıda bankalarının yanı sıra doğrudan devlet tarafından verilen gıda destek ödemeleri de pandemi nedeniyle yükseldi. Gıda yardımlarını düzenleyen Tarım Bakanlığı verilerine göre gıda desteği alan kişi sayısı 2019 ve 2021 yılları arasında 7 milyon kişi arttı.

Tarım Bakanı Tom Vilsack pandeminin zirve yaptığı sırada ABD'deki yetişkinlerin yüzde 14'ünün bakanlığın verdiği gıda desteğinden faydalandığını açıkladı. Vilsack bu oranın şu anda yüzde 8'e kadar gerilediğini fakat ihtiyacın hala yüksek olduğunu belirtti.