AjansHaber.com.tr Dünya ABD'de George Floyd yürüyüşü

ABD'de George Floyd davası öncesi yürüyüş yapıldı

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken öldüren polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken öldüren polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.

8 Mart pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak olan yargılama öncesi düzenlenen sessiz yürüyüşe çok sayıda gösterici elinde pankartlarla katıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
NATO'dan AB'ye Türkiye uyarısı!
Güney Kore'yi fetheden Türk: Rabia Şirin
Boris Johnson'dan olay açıklama
Türkiye’nin Afrika’da artan etkisi
BM'den Dubai Prensesi açıklaması
İsveç’te Müslümanlara baltalı tehdit
Senegal'de 3 günlük eylem çağrısı