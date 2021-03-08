ABD'de George Floyd davası öncesi yürüyüş yapıldı
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken öldüren polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken öldüren polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi.
8 Mart pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak olan yargılama öncesi düzenlenen sessiz yürüyüşe çok sayıda gösterici elinde pankartlarla katıldı.
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