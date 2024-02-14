ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı!

ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Missouri eyaletinde yer alan Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırı sonrası polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin, üzerinde silah olduğu için gözaltına alındıkları belirtildi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.