ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

TÜFE, geçen yılın son ayında da aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

- Yıllık enflasyon yüzde 7'yi aştı

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin ocakta yıllık bazda yüzde 7,3 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam ederken, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7 artmıştı. Söz konusu dönemde gıda, elektrik ve barınma endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Gıda endeksi ocakta aylık yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 7 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 27 arttı. Enerji kalemi altında elektrik endeksindeki aylık artış yüzde 4,2 olurken, yıllık artış yüzde 10,7'yi buldu. Barınma endeksi de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,4 artış kaydetti.

- Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6'lık artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.