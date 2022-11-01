ABD'de dava savaşları!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da yapılacak olan ara seçimler için eyaletlerde sandığa gidecek Cumhuriyetçi ve Demokrat adayların kampanyaları devam ediyor.

Kampanyalar sürerken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kaybettiği 2020 seçim sonuçlarında sahtekarlık iddiaları konuşuluyor.

ABD seçimlere giderken, ülkede; kürtaj, göçmenlik sorunlarıı, enflasyonla mücadele ve ekonomi meseleleri üzerinde duruluyor.

Seçim anketlerine göre Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclis'nde çoğunluğu elde etmesi beklenirken, Senato bunun zorlama olduğunu düşünüyor.

Dava savaşları

AP haber ajansı, Cumhuriyetçi ve Demokrat bloklar kozlarını sergilerken seçim sonuçları ile ilgili 100'den fazla davanın daha şimdiden açıldığını belirtti.

AP haber ajansı, bugüne kadar yaşanan en büyük seçim öncesi hukuk ihtilafı olduğunu belirtiyor. Bu durumun sebebini ajans, Trump taraftarlarının 2020 seçimlerinde oy kullanma özgürlüğü ve adli sonuçlarla ilgili hukuk mücadelesinin başarısızlığından kaynaklandığınu vurguluyor.

Açılan davaların büyük bir çoğunluğu Cumhuriyetçilere ait. Cumhuriyetçilerin açtığı davalar; posta ile oy kullanma, erken oy verme, seçmen kayıtları, oy pusulalarındaki işaretleme hatalarındaki oyların sayımı ile ilgili konular ve sandık gözlemi gibi konuları kapsıyor.

Demokratların açtığı davaların konuları ise; oy kullanmayı daha kolay hale getirmek, oy kullanmadan mahrum kalanların farklı yöntemlerle oy verebilmesini sağlamak üzerine.

Seçmen kaygılı

Reuters'ın haberine göre, kayıtlı seçmenlerin üçte ikisinin, seçim sonucundan memnun kalmayan aşırı kesimlerin şiddet eylemlerine yönelebileceğinden endişe duyduğu aktarıldı.