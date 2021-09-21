ABD'de Covid-19 İspanyol gribini geçti

Covid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı dünyada şu anda 4,6 milyondan fazla iken ABD'de şimdiye kadar toplam 694 bin 619 kişi Covid-19’dan öldü. Bu sayı 1918-1919'da yaşanan İspanyol gribi salgınında ölenlerin sayısını geçti.

İspanyol gribi nedeniyle dünyada yaklaşık 500 milyon insanın salgından etkilendiği tahmin ediliyor. Dünya çapında en az 50 milyon insanın hayatını kaybettiği İspanyol gribi salgınında ABD'de yaklaşık 675 bin insan hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen 103 yılda tıp alanında yaşanan gelişmelere ve ABD nüfusunun o zaman bugüne göre üçte bir az olmasına rağmen yaşanan bu kayıp sayısı, Covid-19'un ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.