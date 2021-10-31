ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları
ABD'nin başkenti Washington DC'de, Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.
Washington DC'de Connecticut caddesinde, geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
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Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır.
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Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur.
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Her sene 31 Ekim'de kutlanan bayram, aslında bir Pagan geleneği olmasına rağmen Hristiyan kültüründe yer edinmiştir.
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