ABD'de Bitcoin mucidi 'Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini ortaya çıkaracak dava

Bitcoin hayatımıza girdiğinden bu yana herkes Satoshi Nakamoto ismini duymuştur.

Bu isim Bitcoin'i icat eden, Bitcoin teknik incelemesini yazan ve Bitcoin'in orijinal referans uygulamasını oluşturan kişi veya kişiler tarafından kullanılan takma adı ifade ediyor. Ne var ki, bu rumuzun arkasında kim olduğu hala anlaşılamadı.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir dava yakında bunu değiştirebilir.

İlk bakışta sıradan bir dava gibi görünse de David Kleiman adında vefat etmiş bir adamın ailesi, onun eski iş ortağı Craig Wright'a ortak varlıklarının kontrolü konusunda dava açmasıyla ilginç bir durum ortaya çıktı.

Çünkü söz konusu varlıklar Bitcoin'in iddia edilen yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya ait yaklaşık bir milyon bitcoinden oluşuyor.

Wright, Londra'da yaşayan ve 2016'dan beri Bitcoin'i yarattığına dair cesur iddialarda bulunan 51 yaşında bir Avustralyalı programcı. Ancak bu gerçek, Bitcoin topluluğunun çoğu tarafından reddedilmemekteydi.

Kleiman'ın ailesi de David Kleiman ile Craig Wright'ın gerçekten de Bitcoin mühendisliğinde ortak olduklarını iddia ediyor ve bu nedenle ortak varlıkları olan bitcoinlerden de pay istiyor.

Kleiman ailesinin avukatı Vel Freedman, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada “Kanıtların, bir milyonun üzerinde bitcoin oluşturmak ve çıkarmak için bir ortaklık olduğunu göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Bitcoin'i sadece Wright'ın icat ettiği ileri sürülüyor

Ancak savunma avukatı ise sadece Wright'ın Bitcoin para birimini icat ettiğini kanıtlamayı planlıyor.

Wright'ın avukatı Andrés Rivero "Mahkemenin bir ortaklık içinde olduklarını gösterecek veya kaydedecek hiçbir şey bulmayacağına inanıyoruz" diyor.

Ancak Wright, 2016 yılının Mayıs ayında, güçlü bir kamuoyu incelemesiyle karşı karşıya kaldığında iddialarından vazgeçmişti. Yargılama sonrası durum ne olacak ve bu dava sonunda Nakamoto'n