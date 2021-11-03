ABD'de bireysel silahlanmanın maliyeti yıllık 280 milyar dolar

Resmi ve gayriresmi yollardan silah temin edebilmenin oldukça kolay olduğu ABD'de, silahlı şiddet nedeniyle kaybedilen canlar kadar ortaya çıkan büyük maddi zarar da konuşuluyor.

ABD'de yayın yapan ABC televizyonunun derlediği "Silah şiddetini yeniden düşün" adlı raporuna göre, ülkede silahlı olaylar nedeniyle yıllık 280 milyar doların üzerinde zarar ediliyor. Silahlı olaylar sonucunda ölüm ve yaralanma vakalarının tedavi geliri ise 2 milyar doların üzerinde.

Silahlı şiddet nedeniyle zarar gören insanların, bakım, ilaç, rehabilitasyon, iş gücü kaybı gibi zararlarının yanı sıra, silahla doğrudan mala verilen zararlar da faturayı şişiriyor. ABD kamuoyunda sıkça tartışılan bireysel silahlanma konusu, maddi zarar boyutuyla da ele alınmaya başlandı.