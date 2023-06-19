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ABD'de bir evde 4 kişi ölü bulundu

ABD'nin Idaho eyaletinde bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Kellogg kentinde bulunan kilise yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis, bir evde 4 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yerel televizyon kanalı, gözaltına alınan şüphelinin 31 yaşında olduğunu belirtti.

Televizyon kanalında, bölge sakinlerinin, komşular arasında anlaşmazlık olduğu iddiasına yer verildi.

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